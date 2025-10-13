Il bilancio della Divisione Polizia Anticrimine
Tarantini Time Quotidiano La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Taranto stila un bilancio annuale della propria attività svolta e finalizzata a potenziare l’efficacia del dispositivo di contrasto al crimine, attraverso l’istruttoria di misure di prevenzione personali e patrimoniali che sono state adottate dal Questore in qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. Nell’ultimo anno, sono più che raddoppiati i provvedimenti di ammonimento per violenza di genere che il Questore Michele Davide Sinigaglia ha adottato a tutela delle vittime di stalking e violenza domestica. Sono stati oltre 200 gli ammonimenti emessi a seguito di interventi da parte delle Volanti, denunce, sottoposizioni alle misure cautelari quali l’arresto, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: bilancio - divisione
È di tre morti, tutti della stessa famiglia, il bilancio di un incendio divampato nella notte nell'appartamento di un edificio a Cornaredo, in provincia di Milano. Intorno alle 4.30, il radiomobile della Compagnia di Corsico unitamente alla locale stazione e ai vigili d - facebook.com Vai su Facebook
Anticrimine, arriva Alessandra Gemma - Il vice questore Alessandra Angela Gemma assume l'incarico di dirigente reggente della divisione Polizia Anticrimine a Grosseto, sostituendo Evandro Clementucci trasferito a Roma. lanazione.it scrive
Polizia, Canini torna ad Aosta come dirigente dell'Anticrimine - Già capo di gabinetto in corso Battaglione, rientra dopo l'avanzamento di grado a primo dirigente della polizia ... Scrive ansa.it