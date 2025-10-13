Il bilancio della Divisione Polizia Anticrimine

Tarantini Time Quotidiano La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Taranto stila un bilancio annuale della propria attività svolta e finalizzata a potenziare l’efficacia del dispositivo di contrasto al crimine, attraverso l’istruttoria di misure di prevenzione personali e patrimoniali che sono state adottate dal Questore in qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.  Nell’ultimo anno, sono più che raddoppiati i provvedimenti di ammonimento per violenza di genere che il Questore Michele Davide Sinigaglia ha adottato a tutela delle vittime di stalking e violenza domestica. Sono stati oltre 200 gli ammonimenti emessi a seguito di interventi da parte delle Volanti, denunce, sottoposizioni alle misure cautelari quali l’arresto, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

