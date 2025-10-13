Il benvenuto di Forlenza al nuovo comandante dell’esercito italiano
Il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza ha ricevuto oggi 13 ottobre in Prefettura a Padova il generale di divisione Ugo Cillo, nuovo comandante del comando territoriale nord dell'esercito italiano. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di dialogo istituzionale, durante il quale sono.
In questa notizia si parla di: benvenuto - forlenza
