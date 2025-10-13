Il benvenuto di Forlenza al nuovo comandante dell’esercito italiano

Il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza ha ricevuto oggi 13 ottobre in Prefettura a Padova il generale di divisione Ugo Cillo, nuovo comandante del comando territoriale nord dellesercito italiano. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo istituzionale, durante il quale sono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

