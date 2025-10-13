Il Barcellona ha gli occhi puntati su una mossa estiva conveniente per l’uomo del Manchester United con 138 gol

Sito inglese: (Foto di Michael ReganUEFA, Getty Images), (Foto di Wolverhampton Wanderers FCWolves via Getty Images) Secondo quanto riferito, il Barcellona ha deciso di ingaggiare Marcus Rashford del Manchester United a tempo indeterminato a fine stagione. Il 27enne ha completato il suo sogno di trasferirsi al Barcellona in estate con un prestito stagionale. La mossa arriva dopo che il giocatore ha avuto un litigio con l’allenatore Ruben Amorim la scorsa stagione, che ha portato Rashford ad essere escluso dalla squadra. È passato all’Aston Villa in prestito nella finestra di mercato di gennaio, dove ha impressionato nel suo breve periodo lì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: barcellona - occhi

Roma, occhi su Marc Bernal: il baby talento del Barcellona nel mirino giallorosso

Barcellona, pronto un colpo ambizioso sul mercato: occhi puntati su Gabriel Jesus! I dettagli

Barcellona, occhi puntati su Mikayil Faye: la Cremonese di Nicola può rilanciarlo

Juve, fai presto Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe soltanto il Chelsea ad aver messo gli occhi su Kenan Yildiz Il rinnovo con la Juventus tarda ancora ad arrivare, ed allora anche Barcellona e Arsenal - si legge - starebb - facebook.com Vai su Facebook

MEDIASET - Barcellona, occhi sul camerunese Etta Eyong https://ift.tt/YD1Jf0i - X Vai su X

Barcellona, non è ancora allarme. Ha tante attenuanti, ma segna meno e incassa più dello scorso anno - Poker del Siviglia sul Barcellona; la squadra andalusa ha superato il Barça ieri per 4- Si legge su ilnapolista.it

Barcellona-Real Sociedad, i blaugrana mirano alla vetta nell'incontro coi baschi - Si avvicina il match tra il Barcellona e la Real Sociedad, in programma domenica 28 settembre alle ore 18:30. Lo riporta it.blastingnews.com