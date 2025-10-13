Il 23 ottobre alle Fiere di Parma il Job Day 2025 dell’Università di Parma

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano pochi giorni al Job Day dellUniversità di Parma, il tradizionale “Career Day” Unipr in programma quest’anno il 23 ottobre, dalle 9 alle 17, sempre alle Fiere di Parma.Appuntamento fisso d’autunno di orientamento al lavoro e incontri con le aziende, il Job Day è promosso e organizzato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - fiere

Fiere d’ottobre, rito collettivo da cinque secoli

Sassuolo, riparte la stagione delle Fiere di Ottobre con tante novità

Fiere d’Ottobre, via al suono della campane

23 ottobre fiere parmaAutunno andiamo, è il tempo delle fiere. Tra Parma e Verona l’Italia si mette in mostra - L’esposizione veneta apre il 10, Il giorno successivo Mercanteinfiera. Da corriere.it

23 ottobre fiere parmaTumore al seno: il 23 ottobre in Pilotta gala per raccogliere fondi - Video - Parma ospiterà il 23 ottobre al Complesso Monumentale della Pilotta il “Pink Tie Ball”, il charity gala organizzato da Komen Italia per sensibilizzare e raccogliere fondi dest ... Si legge su gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: 23 Ottobre Fiere Parma