Il 23 ottobre alle Fiere di Parma il Job Day 2025 dell’Università di Parma
Mancano pochi giorni al Job Day dell'Università di Parma, il tradizionale "Career Day" Unipr in programma quest'anno il 23 ottobre, dalle 9 alle 17, sempre alle Fiere di Parma.Appuntamento fisso d'autunno di orientamento al lavoro e incontri con le aziende, il Job Day è promosso e organizzato.
Fiere d’ottobre, rito collettivo da cinque secoli
Sassuolo, riparte la stagione delle Fiere di Ottobre con tante novità
Fiere d’Ottobre, via al suono della campane
Appuntamento a Malpensa Fiere il 14 e il 15 ottobre. Workshop, keynote speech e occasioni di networking. Tra gli ospiti anche Massimo Banzi, co-fondatore di Arduino (recentemente acquisita da Qualcomm).
Autunno andiamo, è il tempo delle fiere. Tra Parma e Verona l'Italia si mette in mostra - L'esposizione veneta apre il 10, Il giorno successivo Mercanteinfiera.
Tumore al seno: il 23 ottobre in Pilotta gala per raccogliere fondi - Video - Parma ospiterà il 23 ottobre al Complesso Monumentale della Pilotta il "Pink Tie Ball", il charity gala organizzato da Komen Italia per sensibilizzare e raccogliere fondi dest ...