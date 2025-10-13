Il 21enne Paolo Taormina ucciso a Palermo la madre | È morto tra le mie braccia

Il killer reo confesso Gaetano Maranzano avrebbe agito sull'onda di vecchi screzi con Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo durante la serata di sabato dopo aver cercato di sedare una rissa scoppiata davanti al locale di famiglia. Maranzano ha raccontato di aver "perso il controllo" dopo aver incontrato il giovane che, a sua detta, aveva fatto in passato delle avances alla sua compagna. La mamma della vittima: "È morto tra le mie braccia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: 21enne - paolo

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Trapani ucciso con un colpo alla testa

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa

Paolo Taormina ucciso a Palermo per sedare un pestaggio, lo choc della madre del 21enne dopo il dramma

? Incastrato dalle telecamere di sicurezza, il giovane ha confessato si avere sferrato il colpo mortale al 21enne Paolo Taormina, ucciso mentre cercava di sedare una rissa Leggi l'articolo #Giustizia - facebook.com Vai su Facebook

#Omicidio di #Palermo Ascoltati i testimoni e visionate le immagini della videosorveglianza, i Carabinieri hanno individuato e fermato il sospettato dell'uccisione del 21enne Paolo Taormina: ha 28 anni, aveva con sé una pistola. @ElenaBaiocco #GR1 - X Vai su X

Il 21enne Paolo Taormina ucciso a Palermo, la madre: “È morto tra le mie braccia” - Il killer reo confesso Gaetano Maranzano avrebbe agito sull'onda di vecchi screzi con Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo durante la serata di sabato ... fanpage.it scrive

Paolo Taormina ucciso a 21 anni in piazza a Palermo, il killer confessa: «Aveva importunato la mia ragazza». Cosa non torna su rissa e sparatoria - Sarebbe stato un incontro casuale quello tra la vittima e il 28enne nel cuore della movida palermitana. open.online scrive