Il 21enne Paolo Taormina ucciso a Palermo la madre | È morto tra le mie braccia

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il killer reo confesso Gaetano Maranzano avrebbe agito sull'onda di vecchi screzi con Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo durante la serata di sabato dopo aver cercato di sedare una rissa scoppiata davanti al locale di famiglia. Maranzano ha raccontato di aver "perso il controllo" dopo aver incontrato il giovane che, a sua detta, aveva fatto in passato delle avances alla sua compagna. La mamma della vittima: "È morto tra le mie braccia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

