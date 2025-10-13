Il 2025 di Confabitare | più forte più radicata e sempre più ascoltata
Il 2025 ha rappresentato per Confabitare un banco di prova importante in cui si è affermata a livello nazionale per la solidità delle idee e per la capacità di trasformarle in azione concreta. L’associazione si è battuta per la difesa dei diritti dei proprietari immobiliari e ha lavorato come laboratorio di proposte, presidio di comunità e interlocutore autorevole delle istituzioni. Grazie anche al lavoro di Confabitare il tema casa è tornato al centro del dibattito nazionale come urgenza reale. Agli Stati Generali di maggio e all’Assemblea Nazionale di settembre Confabitare ha segnato un cambio di passo netto, puntando sulla formazione continua, sulla crescita imprenditoriale delle sedi e sulla condivisione di strumenti replicabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: confabitare - forte
Riparte Abitare Oggi. Il programma settimanale di Confabitare su ÈTV per la terza stagione Dopo il successo delle prime due edizioni, torna su ÈTV Abitare Oggi, il programma settimanale dedicato al mondo della casa e ai temi dell’abitare realizzato in collabo - facebook.com Vai su Facebook
Il 2025 di Confabitare: più forte, più radicata e sempre più ascoltata - Il 2025 ha rappresentato per Confabitare un banco di prova importante in cui si è affermata a livello nazionale per la solidità delle idee e per la capacità di trasformarle in azione concreta. Secondo msn.com