Il 2025 di Confabitare | più forte più radicata e sempre più ascoltata

Ilrestodelcarlino.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 ha rappresentato per Confabitare un banco di prova importante in cui si è affermata a livello nazionale per la solidità delle idee e per la capacità di trasformarle in azione concreta. L’associazione si è battuta per la difesa dei diritti dei proprietari immobiliari e ha lavorato come laboratorio di proposte, presidio di comunità e interlocutore autorevole delle istituzioni. Grazie anche al lavoro di Confabitare il tema casa è tornato al centro del dibattito nazionale come urgenza reale. Agli Stati Generali di maggio e all’Assemblea Nazionale di settembre Confabitare ha segnato un cambio di passo netto, puntando sulla formazione continua, sulla crescita imprenditoriale delle sedi e sulla condivisione di strumenti replicabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

