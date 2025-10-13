Il 15 ottobre una candela per fare luce sul lutto perinatale e infantile

Un'onda di luce capace di generare il calore di un abbraccio. E' questo l'invito che il Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza, in collaborazione con la cooperativa sociale Casa Morgana, rivolge alla comunità piacentina, in occasione del Baby Loss Awareness Day che ricorre mercoledì 15. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

