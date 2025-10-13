Il 15 ottobre una candela per fare luce sul lutto perinatale e infantile
Un'onda di luce capace di generare il calore di un abbraccio. E' questo l'invito che il Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza, in collaborazione con la cooperativa sociale Casa Morgana, rivolge alla comunità piacentina, in occasione del Baby Loss Awareness Day che ricorre mercoledì 15. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: ottobre - candela
Candlelight®, la magia dei concerti a lume di candela: gli appuntamenti di settembre e ottobre a Napoli
Candelight ad Ancona: da ottobre la magia dei concerti a lume di candela di Fever
Candela capitale del Tiro a Segno: dal 17 al 19 ottobre i campionati nazionali universitari
Lunedì 13 ottobre inizia un laboratorio di arte presepiale presso la Proloco del comune di Candela (FG). Si svolgerà ogni lunedì e venerdì dalle ore 17.30 durante i mesi di ottobre e novembre. Gli interessati, per l’iscrizione al corso, possono rivolgersi presso l - facebook.com Vai su Facebook
“Bollicine”, one man show di Max Giusti, non andrà in onda sulle reti Mediaset (di cui è nuovo volto in esclusiva) ma su TV8 lunedì 13 ottobre alle ore 21.30. - X Vai su X
Una candela per fare luce sul lutto perinatale. Al Centro Famiglie sportello di sostegno - E' questo l'invito che il Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza, in collaborazione ... Segnala piacenzasera.it
Incantum, Monte San Savino a lume di candela - Monte San Savino a lume di candela è necessario acquistare un biglietto, che verrà identificato da un braccialetto da indossare per tutta la durata della manifestazione. Si legge su lanazione.it