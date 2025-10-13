Il 10eLotto bacia Balestrate vinti 52 mila euro con una giocata da 4
Il 10eLotto bacia la Sicilia nelle estrazioni del weekend. A Balestrate, in provincia di Palermo, una giocata di appena 4 euro – segnala Agimeg – effettuata in una ricevitoria di via Madonna del Ponte ha regalato una vincita di 52.000 euro.Nel fine settimana si sono registrate altre due puntate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
