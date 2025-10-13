Ieri in Campania | violenta una donna a Napoli bloccato da un gruppo di passanti

Anteprima24.it | 13 ott 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 12 ottobre 2025.  Avellino – Continuano a crescere le presenze dei fedeli e dei pellegrini al  Santuario di Montevergine.  Si registra un trend in costante crescita, con sempre più giovani e devoti che scelgono di raggiungere a piedi il Santuario di Mamma Schiavona.  ( LEGGI QUI ).  Benevento – Incidente nel pomeriggio in  via degli Azzurri, nel territorio di  Apollosa, in prossimità del campo sportivo locale. Per cause in corso di accertamento, sono arrivate all’impatto due auto, una  Ford Focus  e una  Volksvagen Passat. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

