Ieri in Campania | violenta una donna a Napoli bloccato da un gruppo di passanti
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 12 ottobre 2025. Avellino – Continuano a crescere le presenze dei fedeli e dei pellegrini al Santuario di Montevergine. Si registra un trend in costante crescita, con sempre più giovani e devoti che scelgono di raggiungere a piedi il Santuario di Mamma Schiavona. ( LEGGI QUI ). Benevento – Incidente nel pomeriggio in via degli Azzurri, nel territorio di Apollosa, in prossimità del campo sportivo locale. Per cause in corso di accertamento, sono arrivate all’impatto due auto, una Ford Focus e una Volksvagen Passat. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Napoli, violenta una donna in pieno centro: fermato marocchino di 29 anni - È stato arrestato per violenza sessuale l'uomo bloccato ieri dai passanti dopo aver abusato di una donna in strada a Napoli. Lo riporta iltempo.it
