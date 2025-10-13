Idf | fuori tutti i 1.966 palestinesi

12.54 Come previsto dall'accordo di pace, le Idf hanno liberato tutti i 1.966 palestinesi detenuti, scambiati con i 20 ostaggi ancora vivi che Hamas ha rilasciato stamane. A confermare la liberazione dei palestinesi - 250 ergastolani e gli altri arrestati nei due anni di conflitto è stato un portavoce dell'esercito israeliano, al Times of Israel. I detenuti stanno arrivando in pullman dal carcere di Ofer a Ramallah e a Gaza da quello di Ketziot. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it