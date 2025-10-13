Idf | fuori tutti i 1.966 palestinesi

Servizitelevideo.rai.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.54 Come previsto dall'accordo di pace, le Idf hanno liberato tutti i 1.966 palestinesi detenuti, scambiati con i 20 ostaggi ancora vivi che Hamas ha rilasciato stamane. A confermare la liberazione dei palestinesi - 250 ergastolani e gli altri arrestati nei due anni di conflitto è stato un portavoce dell'esercito israeliano, al Times of Israel. I detenuti stanno arrivando in pullman dal carcere di Ofer a Ramallah e a Gaza da quello di Ketziot. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fuori - tutti

Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu

Vannacci e l'ultradestra europea a Livorno, cori e contestazione fuori dall'hotel Palazzo: "Siamo tutti antifascisti". Video

Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu

Medio Oriente, Israele accetta la proposta di accordo di Trump. L'idf ordina l'evacuazione a tutti i residenti di Gaza City, lancio di volantini per avvisare - Israele ha annunciato questa mattina ufficialmente di accettare la proposta di accordo avanzata dal presidente Trump. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Idf Fuori Tutti 1966