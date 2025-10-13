Identità digitale perché l' Europa vuole darne anche alle aziende Anche se il progetto è più complesso del previsto

Wired.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serve per ridurre la burocrazia, assolvendo tutti gli adempimenti verso gli enti pubblici da un unico sportello. Ma tra standard da armonizzare, dotazioni tecnologiche arretrate e costi, la strada è in salita. 🔗 Leggi su Wired.it

identit224 digitale perch233 l europa vuole darne anche alle aziende anche se il progetto 232 pi249 complesso del previsto

© Wired.it - Identità digitale, perché l'Europa vuole darne anche alle aziende. Anche se il progetto è più complesso del previsto

In questa notizia si parla di: identit - digitale

Digitale, perché serve una Big Tech europea - Draghi ha sottolineato in più occasioni come l’attuale assetto di governance europeo, a partire dal quadro fiscale e dalle regole decisionali, non sia adatto ad affrontare gli shock globali, come la ... Da repubblica.it

Italia, sul digitale a passo di gambero: dal nono all’undicesimo posto in Europa - L’Italia passa dal nono all’undicesimo posto della classifica sul digitale in Europa. Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Identit224 Digitale Perch233 Europa