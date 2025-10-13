Identità digitale perché l' Europa vuole darne anche alle aziende Anche se il progetto è più complesso del previsto

Serve per ridurre la burocrazia, assolvendo tutti gli adempimenti verso gli enti pubblici da un unico sportello. Ma tra standard da armonizzare, dotazioni tecnologiche arretrate e costi, la strada è in salita. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Identità digitale, perché l'Europa vuole darne anche alle aziende. Anche se il progetto è più complesso del previsto

Dopo settimane di incertezza, arriva la conferma ufficiale: l'identità digitale resta gratuita almeno fino al 2030. Alcuni gestori potranno applicare costi, ma solo per servizi opzionali. L'uso quotidiano resterà senza spese

Identità digitale: SPID per altri cinque anni e con nuove funzionalità • Per altri cinque anni rilascio di identità digitali e gestione di credenziali SPID: rinnovo della convenzione con i fornitori e nuovi servizi in arrivo.

Digitale, perché serve una Big Tech europea - Draghi ha sottolineato in più occasioni come l'attuale assetto di governance europeo, a partire dal quadro fiscale e dalle regole decisionali, non sia adatto ad affrontare gli shock globali, come la ...

Italia, sul digitale a passo di gambero: dal nono all'undicesimo posto in Europa - L'Italia passa dal nono all'undicesimo posto della classifica sul digitale in Europa.