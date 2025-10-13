ICFE 2026 la fiera internazionale dei tappeti e delle pavimentazioni di Istanbul cresce la portata globale con numeri da record
Istanbul— L’ International Carpet & Flooring Expo (ICFE) si amplia con un undicesimo padiglione per rispondere all’aumento della domanda mondiale, accogliendo 500 aziende provenienti da 25 Paesi e preparandosi ad accogliere a Istanbul, dal 6 al 9 gennaio 2026, oltre 50 mila visitatori professionali. Giunta alla sua terza edizione, l’ International Carpet & Flooring Expo (ICFE) — già nota come CFE — si è rapidamente affermata come uno dei principali punti di riferimento globali per il settore. Organizzata dal Gruppo Tüyap Exhibitions in collaborazione con l’ Associazione Esportatori di Tappeti di Istanbul (?H?B) e l’ Associazione Esportatori di Tappeti dell’Anatolia Sudorientale (GAH?B), la fiera ha assunto una dimensione internazionale, attirando buyer, produttori e decisori da sei continenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: icfe - fiera
“Savigliano può ospitare la fiera internazionale della carne nel 2026” - L’annuncio dell’assessore regionale Paolo Bongioanni all’inaugurazione di “Aspettando Meating – Di cotte e di crude” ... Come scrive cuneodice.it
Fiera Internazionale Fuoristrada: salta l’edizione di quest’anno, appuntamento al 2026 - La quarta edizione della Fiera Internazionale Fuoristrada che si sarebbe dovuta tenere a maggio 2025 presso l’Autodromo di Vallelunga, a Campagnano, in provincia di Roma, è stata cancellata. Segnala motorionline.com