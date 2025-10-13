icfe 2026 la fiera internazionale dei tappeti e delle pavimentazioni di istanbul cresce la portata globale con numeri da record

Istanbul— L’ International Carpet & Flooring Expo (ICFE) si amplia con un undicesimo padiglione per rispondere all’aumento della domanda mondiale, accogliendo 500 aziende provenienti da 25 Paesi e preparandosi ad accogliere a Istanbul, dal 6 al 9 gennaio 2026, oltre 50 mila visitatori professionali. Giunta alla sua terza edizione, l’ International Carpet & Flooring Expo (ICFE) — già nota come CFE — si è rapidamente affermata come uno dei principali punti di riferimento globali per il settore. Organizzata dal Gruppo Tüyap Exhibitions in collaborazione con l’ Associazione Esportatori di Tappeti di Istanbul (?H?B) e l’ Associazione Esportatori di Tappeti dell’Anatolia Sudorientale (GAH?B), la fiera ha assunto una dimensione internazionale, attirando buyer, produttori e decisori da sei continenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

