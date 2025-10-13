Icardi vuole tornare in Serie A e strizza l’occhio dalle parti di Torino | contatti in corso
Dalla Turchia rimbalza una voce che avrebbe del clamoroso: Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A, e il Torino è alla finestra. Il club granata, a caccia di un bomber capace di garantire gol e leadership, avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage dell’attaccante argentino, attualmente in forza al Galatasaray e in scadenza di contratto a giugno 2026. Secondo quanto filtra da fonti vicine all’ambiente turco, il presidente Dursun Ozbek avrebbe ammesso che il rinnovo del numero 9 “non è al momento sul tavolo”, lasciando così spazio alle manovre di diversi club europei. Tra questi, proprio il Torino di Urbano Cairo, deciso a rinforzare l’attacco dopo un avvio di stagione in chiaroscuro: solo sei reti in cinque giornate per la formazione allenata da Marco Baroni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
