Icardi torna in Italia | incontro con l’agente la data dell’annuncio
Mauro Icardi in Serie A, ora non è più un sogno ma una concreta possibilità: nei prossimi giorni gli agenti incontrano il club L’attaccante argentino potrebbe clamorosamente tornare in Serie A a distanza di cinque anni e mezzo. Mauro Icardi si lasciò male con l’Inter. Era il capitano, Luciano Spalletti era il suo allenatore, ma in quel caso intervenne la moglie-agente Wanda Nara, che anziché provare a rimarginare i rapporti tra il calciatore, lo spogliatoio e il club, chiuse ad ogni tipo di prospettiva di permanenza. E così, Icardi volò a Parigi. Stipendio più alto, trofei e la bella vita nella capitale francese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: icardi - torna
Bomba a sorpresa, Icardi torna in Serie A: novità improvvisa
Icardi, l’ex Inter torna al gol dopo l’infortunio: il lungo periodo di astinenza per l’argentino
Icardi torna e segna dopo 281 giorni dall’infortunio. Dedica alla fidanzata: “Vicina nei giorni duri”
#Icardi vuole tornare in Italia e i suoi agenti stanno sondando una serie di club. Tra questi c’è anche il #Torino e a gennaio l’operazione si potrebbe fare anche perché Cairo ha sempre stimato l’attaccante argentino (#LaStampa) - X Vai su X
Mauro Icardi è tornato più carico che mai: avvio di stagione stratosferico con la maglia del Galatasaray Un’attesa durata tanto, troppo, ma Maurito è tornato facendo semplicemente la cosa che gli riesce meglio: segnare ? Cinque reti in sette partite e una st - facebook.com Vai su Facebook
Icardi torna in Italia: incontro con l’agente, la data dell’annuncio - Mauro Icardi pronto a tornare in Serie A e diventare avversario della sua ex squadra: incontro con gli agenti, la data dell'annuncio ... Scrive calciomercato.it
Icardi e il rinnovo: questa sera nuovo incontro con l'Inter - Maurito Icardi, attaccante dell'Inter, sta portando avanti la trattativa per il rinnovo di contratto. Secondo calciomercato.com