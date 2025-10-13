Icardi torna in Italia | incontro con l’agente la data dell’annuncio

Calciomercato.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Icardi in Serie A, ora non è più un sogno ma una concreta possibilità: nei prossimi giorni gli agenti incontrano il club L’attaccante argentino potrebbe clamorosamente tornare in Serie A a distanza di cinque anni e mezzo. Mauro Icardi si lasciò male con l’Inter. Era il capitano, Luciano Spalletti era il suo allenatore, ma in quel caso intervenne la moglie-agente Wanda Nara, che anziché provare a rimarginare i rapporti tra il calciatore, lo spogliatoio e il club, chiuse ad ogni tipo di prospettiva di permanenza. E così, Icardi volò a Parigi. Stipendio più alto, trofei e la bella vita nella capitale francese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

icardi torna in italia incontro con l8217agente la data dell8217annuncio

© Calciomercato.it - Icardi torna in Italia: incontro con l’agente, la data dell’annuncio

In questa notizia si parla di: icardi - torna

Bomba a sorpresa, Icardi torna in Serie A: novità improvvisa

Icardi, l’ex Inter torna al gol dopo l’infortunio: il lungo periodo di astinenza per l’argentino

Icardi torna e segna dopo 281 giorni dall’infortunio. Dedica alla fidanzata: “Vicina nei giorni duri”

icardi torna italia incontroIcardi torna in Italia: incontro con l’agente, la data dell’annuncio - Mauro Icardi pronto a tornare in Serie A e diventare avversario della sua ex squadra: incontro con gli agenti, la data dell'annuncio ... Scrive calciomercato.it

Icardi e il rinnovo: questa sera nuovo incontro con l'Inter - Maurito Icardi, attaccante dell'Inter, sta portando avanti la trattativa per il rinnovo di contratto. Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Icardi Torna Italia Incontro