Icardi torna in Italia | incontro con l’agente la data dell’annuncio

Mauro Icardi in Serie A, ora non è più un sogno ma una concreta possibilità: nei prossimi giorni gli agenti incontrano il club L’attaccante argentino potrebbe clamorosamente tornare in Serie A a distanza di cinque anni e mezzo. Mauro Icardi si lasciò male con l’Inter. Era il capitano, Luciano Spalletti era il suo allenatore, ma in quel caso intervenne la moglie-agente Wanda Nara, che anziché provare a rimarginare i rapporti tra il calciatore, lo spogliatoio e il club, chiuse ad ogni tipo di prospettiva di permanenza. E così, Icardi volò a Parigi. Stipendio più alto, trofei e la bella vita nella capitale francese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

