Icardi Serie A quel club vuole l’argentino a gennaio | i dettagli

Calcionews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Icardi sogna il ritorno in Italia: il Torino ci pensa per gennaio. Cairo vuole regalare l’argentino ai tifosi: affare possibile? Le ultime Mauro Icardi torna al centro delle voci di mercato. L’attaccante argentino, oggi in forza al Galatasaray, starebbe valutando seriamente l’idea di un ritorno in Serie A. Dopo diverse stagioni lontano dall’Italia, dove ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

