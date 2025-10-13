Icardi ritorno in Serie A | contatti avviati La destinazione era impossibile da immaginare
Secondo Sportmediaset, Mauro Icardi ha aperto al ritorno in Serie A e sono già partiti i contatti con un club a sorpresa. Il rinnovo con il Galatasaray non è una priorità e l’idea di riavvicinarsi alle figlie pesa sulla scelta. La pista è ambiziosa e complessa, perché l’ingaggio resta il primo ostacolo. La società interessata valuta soluzioni creative pur di mettere a disposizione un centravanti da doppia cifra. Contatti e motivazioni del ritorno. Come detto, Mauro Icardi è intenzionato a voler rientrare in Italia per poter stare maggiormente a contatto con le proprie figlie. Stando all’indiscrezione di Tuttosport, la motivazione familiare starebbe spingendo verso il ritorno in Serie A dell’argentino. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
