Secondo Sportmediaset, Mauro Icardi ha aperto al ritorno in Serie A e sono già partiti i contatti con un club a sorpresa. Il rinnovo con il Galatasaray non è una priorità e l’idea di riavvicinarsi alle figlie pesa sulla scelta. La pista è ambiziosa e complessa, perché l’ingaggio resta il primo ostacolo. La società interessata valuta soluzioni creative pur di mettere a disposizione un centravanti da doppia cifra. Contatti e motivazioni del ritorno. Come detto, Mauro Icardi è intenzionato a voler rientrare in Italia per poter stare maggiormente a contatto con le proprie figlie. Stando all’indiscrezione di Tuttosport, la motivazione familiare starebbe spingendo verso il ritorno in Serie A dell’argentino. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Icardi, ritorno in Serie A: contatti avviati. La destinazione era impossibile da immaginare