Icardi ritorno in Serie A | contatti avviati La destinazione era impossibile da immaginare
Secondo Sportmediaset, Mauro Icardi ha aperto al ritorno in Serie A e sono già partiti i contatti con un club a sorpresa. Il rinnovo con il Galatasaray non è una priorità e l’idea di riavvicinarsi alle figlie pesa sulla scelta. La pista è ambiziosa e complessa, perché l’ingaggio resta il primo ostacolo. La società interessata valuta soluzioni creative pur di mettere a disposizione un centravanti da doppia cifra. Contatti e motivazioni del ritorno. Come detto, Mauro Icardi è intenzionato a voler rientrare in Italia per poter stare maggiormente a contatto con le proprie figlie. Stando all’indiscrezione di Tuttosport, la motivazione familiare starebbe spingendo verso il ritorno in Serie A dell’argentino. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
DALLA TURCHIA - Torino-Icardi, contatto tra le parti per un ritorno dell'attaccante in Serie A https://ift.tt/yFlYfzM - X Vai su X
Il club granata sogna un grande colpo: il ritorno del bomber argentino ora in forza al #galatasaray @follower #calciomercato #icardi - facebook.com Vai su Facebook
Mauro Icardi, incredibile: contatti avviati per il ritorno in Serie A, ecco dove - Torino valuta l’ingaggio di Mauro Icardi, in scadenza con il Galatasaray. Da newsmondo.it
Mauro Icardi, possibile ritorno in Serie A? Ecco chi lo vuole! - Stavolta il suo nome è fortemente accostato al Torino FC, ... Segnala tuttojuve.com
Icardi torna in Serie A, ha parlato col mister: firma a gennaio - Mauro Icardi è uno dei grandi ex del calcio italiano che può tornare a gennaio nel nostro campionato: pronto un super accordo. Riporta calciotoday.it