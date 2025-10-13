Icardi ritorno in Serie A | contatti avviati La destinazione era impossibile da immaginare

Rompipallone.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo Sportmediaset, Mauro Icardi ha aperto al ritorno in Serie A e sono già partiti i contatti con un club a sorpresa. Il rinnovo con il Galatasaray non è una priorità e l’idea di riavvicinarsi alle figlie pesa sulla scelta. La pista è ambiziosa e complessa, perché l’ingaggio resta il primo ostacolo. La società interessata valuta soluzioni creative pur di mettere a disposizione un centravanti da doppia cifra. Contatti e motivazioni del ritorno. Come detto, Mauro Icardi è intenzionato a voler rientrare in Italia per poter stare maggiormente a contatto con le proprie figlie. Stando all’indiscrezione di Tuttosport, la motivazione familiare starebbe spingendo verso il ritorno in Serie A dell’argentino. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

icardi ritorno in serie a contatti avviati la destinazione era impossibile da immaginare

© Rompipallone.it - Icardi, ritorno in Serie A: contatti avviati. La destinazione era impossibile da immaginare

News recenti che potrebbero piacerti

icardi ritorno serie contattiMauro Icardi, incredibile: contatti avviati per il ritorno in Serie A, ecco dove - Torino valuta l’ingaggio di Mauro Icardi, in scadenza con il Galatasaray. Da newsmondo.it

icardi ritorno serie contattiMauro Icardi, possibile ritorno in Serie A? Ecco chi lo vuole! - Stavolta il suo nome è fortemente accostato al Torino FC, ... Segnala tuttojuve.com

icardi ritorno serie contattiIcardi torna in Serie A, ha parlato col mister: firma a gennaio - Mauro Icardi è uno dei grandi ex del calcio italiano che può tornare a gennaio nel nostro campionato: pronto un super accordo. Riporta calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Icardi Ritorno Serie Contatti