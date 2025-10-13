Icardi possibile ritorno in Italia a gennaio

Gbt-magazine.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Icardi possibile ritorno in Italia a gennaio Icardi sogna il ritorno in Italia: il Torino ci pensa per gennaio. Cairo vuole regalare l’argentino ai tifosi: affare possibile?. Mauro  Icardi  torna al centro delle voci di mercato. L’attaccante argentino, oggi in forza al Galatasaray, starebbe valutando seriamente l’idea di un ritorno in Serie A. Dopo diverse stagioni lontano dall’Italia, dove ha vissuto alcuni dei momenti più importanti della sua carriera,  Icardi  desidera rimettersi in gioco in un campionato che conosce alla perfezione e che lo ha consacrato tra i migliori bomber europei.. Secondo le ultime indiscrezioni, gli agenti di  Icardi  stanno sondando diverse possibilità per un trasferimento nel mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

icardi possibile ritorno in italia a gennaio

© Gbt-magazine.com - Icardi possibile ritorno in Italia a gennaio

In questa notizia si parla di: icardi - possibile

icardi possibile ritorno italiaIcardi Serie A, quel club vuole l’argentino a gennaio: i dettagli - Icardi sogna il ritorno in Italia: il Torino ci pensa per gennaio. calcionews24.com scrive

Mercato Torino, Mauro Icardi vuole tornare a giocare in serie A - Dalla Turchia arriva una voce di mercato destinata a far discutere: il Torino avrebbe avviato i contatti con Mauro Icardi per un possibile ritorno in Serie A dell’attaccante argentino. Secondo sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Icardi Possibile Ritorno Italia