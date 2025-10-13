Icardi possibile ritorno in Italia a gennaio Icardi sogna il ritorno in Italia: il Torino ci pensa per gennaio. Cairo vuole regalare l’argentino ai tifosi: affare possibile?. Mauro Icardi torna al centro delle voci di mercato. L’attaccante argentino, oggi in forza al Galatasaray, starebbe valutando seriamente l’idea di un ritorno in Serie A. Dopo diverse stagioni lontano dall’Italia, dove ha vissuto alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, Icardi desidera rimettersi in gioco in un campionato che conosce alla perfezione e che lo ha consacrato tra i migliori bomber europei.. Secondo le ultime indiscrezioni, gli agenti di Icardi stanno sondando diverse possibilità per un trasferimento nel mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Icardi possibile ritorno in Italia a gennaio