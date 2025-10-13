Ian Watkins ucciso in prigione mentre scontava la condanna per pedofilia | a processo due detenuti
Due uomini sono comparsi in tribunale con l'accusa di essere i killer di Ian Watkins, l'ex frontman della band britannica "Lostprophets" ucciso sabato 11 ottobre in carcere. Watkins, che stava scontando una pena detentiva di 29 anni per pedofilia, è stato accoltellato a morte in un agguato messo. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: watkins - ucciso
Ian Watkins ucciso in carcere dal compagno di cella: «Gli ha tagliato la gola». Il cantante era stato condannato a 29 anni per pedofilia
Ian Watkins ucciso in carcere dal compagno di cella. I crimini terrificanti
Ian Watkins, ex cantante dei Lostprophets, è stato ucciso in carcere: era detenuto per pedofilia
Ian Watkins, ex cantante dei Lostprophets condannato per abusi su minori, è stato ucciso in carcere in Gran Bretagna. Aggredito con un coltello nel carcere di Wakefield, dove stava scontando 29 anni. La sua ex fidanzata Joanne Mjadzelics, sopravvissuta alle - facebook.com Vai su Facebook
Lostprophets, ucciso in prigione l'ex frontman Ian Watkins. Era accusato di pedofilia, arrestati due detenuti - X Vai su X
Lostprophets, ucciso in prigione l'ex frontman Ian Watkins. Era accusato di pedofilia, arrestati due detenuti - Secondo quanto riferisce la stampa inglese, il cantante gallese sarebbe stato aggredito con un coltello nel penitenziario di Wakefield, considerato uno dei peggiori del Regno Unito ... Segnala msn.com
L’ex fidanzata di Ian Watkins, cantante pedofilo ucciso in carcere: “Pensavo succedesse prima, sono sollevata” - L'ex fidanzata di Ian Watkins, il cantante dei Lostprophets - fanpage.it scrive