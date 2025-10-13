Ian Watkins ucciso in prigione mentre scontava la condanna per pedofilia | a processo due detenuti

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono comparsi in tribunale con l'accusa di essere i killer di Ian Watkins, l'ex frontman della band britannica "Lostprophets" ucciso sabato 11 ottobre in carcere. Watkins, che stava scontando una pena detentiva di 29 anni per pedofilia, è stato accoltellato a morte in un agguato messo. 🔗 Leggi su Today.it

