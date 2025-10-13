Due uomini sono comparsi in tribunale accusati dell’omicidio del cantante colpevole di pedofilia Ian Watkins, ucciso nel carcere di Wakefield. L’ex frontman dei Lostprophets, che stava scontando una pena detentiva di 29 anni, è rimasto ferito mortalmente in un agguato, avvenuto in carcere sabato 11 ottobre. Watkins era stato precedentemente aggredito nel carcere di Wakefield nel 2023, sebbene le sue ferite non fossero gravi. Rashid Gedel, 25 anni, e Samuel Dodsworth, 43 anni, sono comparsi entrambi stamattina 13 ottobre alla Corte dei Magistrati di Leeds, come riporta la BBC. Watkins è stato incarcerato nel 2013 per una serie di reati sessuali su minori, tra cui il tentato stupro di un neonato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ian Watkins ammazzato in carcere, era accusato di pedofilia: arrestati due detenuti. Era il cantante dei Lostprophets