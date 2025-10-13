I voli fantasma di Netanyahu sull’Italia

Lanotiziagiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo davvero al teatro dell’assurdo. Un governo che nega per bocca dei ministeri e dei suoi vertici, dunque della presidenza del Consiglio, di avere notizia del fatto che Netanyahu abbia sorvolato lo spazio aereo italiano, come ampiamente documentato dalla stampa anche internazionale (e dai tracciati di Flight Radar, il sito specializzato di tracciamento aereo, ndr). Questa cosa è impossibile”. A parlare è Fausto Gianelli, uno dei dieci legali che hanno curato la denuncia per complicità in genocidio presentata alla Corte penale internazionale contro la premier Giorgia Meloni, i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani, e l’ad di Leonardo, Roberto Cingolani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

i voli fantasma di netanyahu sull8217italia

© Lanotiziagiornale.it - I voli fantasma di Netanyahu sull’Italia

In questa notizia si parla di: voli - fantasma

Collegamenti aerei in tilt: voli fantasma e tratte spostate, monta la protesta in Puglia

Cerca Video su questo argomento: Voli Fantasma Netanyahu Sull8217italia