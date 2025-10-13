“Siamo davvero al teatro dell’assurdo. Un governo che nega per bocca dei ministeri e dei suoi vertici, dunque della presidenza del Consiglio, di avere notizia del fatto che Netanyahu abbia sorvolato lo spazio aereo italiano, come ampiamente documentato dalla stampa anche internazionale (e dai tracciati di Flight Radar, il sito specializzato di tracciamento aereo, ndr). Questa cosa è impossibile”. A parlare è Fausto Gianelli, uno dei dieci legali che hanno curato la denuncia per complicità in genocidio presentata alla Corte penale internazionale contro la premier Giorgia Meloni, i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani, e l’ad di Leonardo, Roberto Cingolani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - I voli fantasma di Netanyahu sull’Italia