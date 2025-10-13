I Visconti e l' enigma dei tarocchi | significati e labirinti degli arcani maggiori

È a Filippo Maria Visconti, uomo ambiguo e misterioso, che si deve l’ampliamento del Castello Sforzesco (nel Quattrocento conosciuto come castello di Porta Giovia) e la nascita dei Tarocchi (inizialmente chiamati Trionfi). Questo itinerario che dal castello Sforzesco continua lungo via Garibaldi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

