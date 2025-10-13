I video gli schiaffi e il mistero dell' arma | tutti i punti interrogativi dietro l' omicidio di Paolo Taormina

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un morto, di appena 21 anni, e un altro giovane, di 28, in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, ma in realtà intorno all'uccisione di Paolo Taormina, freddato davanti al locale gestito dalla sua famiglia all'Olivella, restano molti punti interrogativi, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

