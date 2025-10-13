I Vico Alleria in scena al Palapartenope con Social Attack – se i social sparissero domani?

13 ott 2025

Vico Alleria, il gruppo di comici guidato da Emanuel Ceruti che impazza sulla rete con milioni di click, approda finalmente in uno dei templi dello spettacolo del Sud, il Teatro Palapartenope di Napoli il prossimo 12 dicembre con il nuovissimo spettacolo “Social Attack – se i social sparissero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

