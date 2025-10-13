I Vico Alleria in scena al Palapartenope con Social Attack – se i social sparissero domani?
Vico Alleria, il gruppo di comici guidato da Emanuel Ceruti che impazza sulla rete con milioni di click, approda finalmente in uno dei templi dello spettacolo del Sud, il Teatro Palapartenope di Napoli il prossimo 12 dicembre con il nuovissimo spettacolo “Social Attack – se i social sparissero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: vico - alleria
VICO ALLERIA - SOCIAL ATTACK: Se i social sparissero domani? 12 Dicembre 2025 Teatro Palapartenope – Napoli “Mayday, mayday, mayday, gli alieni stanno attaccando i social. Vico Alleria a rapporto!” Finalmente non è più un segreto: il collettiv - facebook.com Vai su Facebook
I Vico Alleria in scena al Palapartenope con “Social Attack – se i social sparissero domani?” - Vico Alleria, il gruppo di comici guidato da Emanuel Ceruti che impazza sulla rete con milioni di click, approda finalmente in uno dei templi dello spettacolo del Sud, il Teatro Palapartenope di Napol ... Si legge su napolitoday.it
“Social Attack” al teatro Palapartenope di Napoli: il nuovo spettacolo di Vico Alleria - È questa la domanda cardine al centro del nuovo spettacolo di Vico Alleria, il ... Secondo msn.com