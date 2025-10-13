I toscani festeggiano

consorzio leonardo 77 jesi 70 (dopo 1 ts) CONSORZIO LEONARDO DANY QUARRATA: Angelucci 19 (712, 15), Mongelli ne, Novori, (01 da due) Molteni 12 (59, 02), Calabrese 16 (13, 48), Regoli 10 (47, 03), Scandiuzzi 4 (11), Babovic ne, Coltro 4 (12 da 2), Prenga 5 (12 da due), Tiberti 7 ((26, 02), Parini ne. All. Alberto Tonfoni GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Pizzo, (03 da due), Piccone 12 (27, 211), Tamiozzo ne, Bruno 4 (11, 04), Maglietti 12 (34, 15), Palsson 17 (15, 28), Nicoli 14 (56, 18), Buscarini ne, Arrigoni 11 (49, 12), Del Sole (01 da 2). All. Marcello Ghizzinardi Parziali: 20-16, 39-28, 53-45, 66-66 Una sconfitta con poche attenuanti figlia di una prestazione collettiva al di sotto del livello di guardia - nonché dell’abuso sciagurato del tiro dalla distanza (838, 21% il fatturato dall’arco) - per una General Contractor alla ricerca di identità e della perduta felicità dopo un precampionato che aveva sollevato gli oh di meraviglia degli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I toscani festeggiano

