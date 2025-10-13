I satelliti di Elon Musk ci stanno cadendo in testa

13 ott 2025

La corsa ai satelliti per internet globale sta trasformando l’orbita terrestre in un ambiente sempre più affollato, con detriti che minacciano l’atmosfera, la sicurezza a terra e il rischio di reazioni a catena nello spazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

