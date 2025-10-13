Riccardo Ciervo nelle sue prime sette partite con la maglia del Cesena ha segnato tre gol: gli stessi realizzati complessivamente nelle precedenti due stagioni. Il centrocampista classe 2002 in prestito dal Sassuolo, si sta prendendo la scena in un avvio di stagione positivo per i romagnoli, seppur segnato dagli ultimi due ko consecutivi a Frosinone e contro la Reggiana. Un cliente scomodo per lo Spezia sabato al ’Picco. "Sono contento – dice Ciervo per la squadra, prima che per me, il gruppo è la prima cosa che conta. Per quello che mi riguarda, la strada da fare è tanta e le cose da migliorare pure: voglio segnare sempre più gol e distribuire sempre più assist, portando un contributo" Dove può arrivare il Cesena? "Non si fanno previsioni a ottobre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I romagnoli sin qui trascinati dalla verve del centrocampista in prestito dal Sassuolo. Ciervo prende la mira: "A Spezia per vincere»