Originalissima rimpatriata tra sportivi, sabato scorso a Cesena. A ritrovarsi tanti di quei ragazzi, o forse meglio bambini, che giocavano nei “Pulcini” del Cesena Calcio, (ora si dice “primi calci”) a cavallo tra la fine degli anni ’50 e '60. Ben venti coloro che hanno risposto presente, tutti, chi più che meno, oltre i 70 anni, che non hanno perso la voglia di ritrovarsi e ricordare allegramente gli spensierati anni dell’infanzia. Si allenavano all’Antistadio, dove ora parcheggiano i pullman delle squadre che giocano al Manuzzi e vivevano il loro momento di gloria, quando giocavano la partitella di domenica pomeriggio, prima della gara della prima squadra (abitudine che si potrebbe riprendere). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ’Pulcini’ del Cesena calcio degli anni ’50 ancora insieme