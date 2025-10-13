i problemi della fiorentina vanno oltre pioli

Con 3 punti in 6 giornate, la Fiorentina è la grande delusione di questo primo mese di campionato. La "Viola" non è riuscita a portare a casa neanche una vittoria, malgrado un calendario non particolarmente impegnativo, al di là delle sfide casalinghe con Napoli e Roma. Più dei risultati preoccupano le prestazioni, che segnano una sinistra continuità con l’ultima Fiorentina di Palladino, che era comunque riuscito a condurre i toscani fino al sesto posto, il miglior piazzamento dal 2016. Dopo le dimissioni del tecnico campano, il direttore sportivo Daniele Pradè ha scelto l’ennesimo cavallo di ritorno della storia recente, Stefano Pioli, che aveva già allenato la Fiorentina tra il 2017 e il 2019. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

