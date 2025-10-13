I problemi del Napoli secondo Corbo | troppi infortuni muscolari e la mancanza di sinergia tra McTominay e De Bruyne

“Preparazione e ritorno al gol di McTominay gli ultimi obiettivi per vincere senza soffrire”. Sono questi secondo Antonio Corbo gli obiettivi che deve avere il Napoli di Conte. Ne scrive su Repubblica Napoli. Il Napoli corre molto, ma lamenta malanni muscolari. McTominay non è ancora in sinergia con l’altro volto da copertina, Kevin De Bruyne. La preparazione.. 1) Giocando il Napoli anche in Champions è un superiore impegno. In un veloce sondaggio tra esperti (nessuno si espone) affiora una tesi. Si risente anche nella stagione successiva di campionati stressanti. Lo stesso Conte ripete che è sempre più dura l’anno dopo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I problemi del Napoli secondo Corbo: troppi infortuni muscolari e la mancanza di sinergia tra McTominay e De Bruyne

In questa notizia si parla di: problemi - napoli

Zone rosse a Napoli, il Tar della Campania annulla la proroga: “Misure straordinarie per problemi ordinari”

Napoli-Gutierrez, sorgono dei problemi: ecco cosa filtra

Un ritorno di fiamma che risolverebbe due problemi: il Napoli ci riprova

?20 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30 NAPOLI – L’esempio della Thyroid Eye Disease La TED può manifestarsi anche senza problemi tiroidei evidenti. A Napoli si sottolinea quanto sia fondamentale aumentare l’attenzione nella medicina del territorio per cogli - facebook.com Vai su Facebook

Continuano i problemi in casa Napoli. Dopo lo stop di Stanislav Lobotka nel 1° tempo, si ferma anche Matteo Politano a inizio ripresa per un problema muscolare: al suo posto Conte ha inserito De Bruyne Con questi 2 infortuni, si allunga ulteriormente la list - X Vai su X

I problemi del Napoli secondo Corbo: troppi infortuni muscolari e la mancanza di sinergia tra McTominay e De Bruyne - Repubblica Napoli scrive che preparazione e ritorno al gol di McTominay sono gli ultimi obiettivi per vincere senza soffrire ... Da ilnapolista.it