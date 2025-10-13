I problemi del Napoli secondo Corbo | troppi infortuni muscolari e la mancanza di sinergia tra McTominay e De Bruyne

Ilnapolista.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Preparazione e ritorno al gol di McTominay gli ultimi obiettivi per vincere senza soffrire”.   Sono questi secondo Antonio Corbo gli obiettivi che deve avere il Napoli di Conte.  Ne scrive su Repubblica Napoli. Il Napoli corre molto, ma lamenta malanni muscolari. McTominay non è ancora in sinergia con l’altro volto da copertina, Kevin De Bruyne.   La preparazione.. 1)  Giocando il Napoli anche in Champions è un superiore impegno. In un veloce sondaggio tra esperti (nessuno si espone) affiora una tesi. Si risente anche nella stagione successiva di campionati stressanti. Lo stesso Conte ripete che è sempre più dura l’anno dopo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

i problemi del napoli secondo corbo troppi infortuni muscolari e la mancanza di sinergia tra mctominay e de bruyne

© Ilnapolista.it - I problemi del Napoli secondo Corbo: troppi infortuni muscolari e la mancanza di sinergia tra McTominay e De Bruyne

In questa notizia si parla di: problemi - napoli

Zone rosse a Napoli, il Tar della Campania annulla la proroga: “Misure straordinarie per problemi ordinari”

Napoli-Gutierrez, sorgono dei problemi: ecco cosa filtra

Un ritorno di fiamma che risolverebbe due problemi: il Napoli ci riprova

problemi napoli secondo corboI problemi del Napoli secondo Corbo: troppi infortuni muscolari e la mancanza di sinergia tra McTominay e De Bruyne - Repubblica Napoli scrive che preparazione e ritorno al gol di McTominay sono gli ultimi obiettivi per vincere senza soffrire ... Da ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Problemi Napoli Secondo Corbo