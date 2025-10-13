I primi sette ostaggi israeliani sono stati liberati da Hamas

Il 13 ottobre Hamas ha consegnato alla croce rossa sette dei venti ostaggi ancora vivi a Gaza, poche ore prima dell’inizio di un vertice di pace in Egitto a cui parteciperà anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I primi sette ostaggi israeliani sono stati liberati da Hamas

Israele accoglie i primi sette ostaggi rilasciati da Hamas. E Trump annuncia: "La guerra è finita"

Aveva sette anni. Stava muovendo i primi passi nella scuola. Suo padre era tornato in primavera dopo tre anni di prigionia Il bambino che ha perso la vita la notte scorsa a Zaporizhzhja a causa dell'attacco russo si chiamava Makar. Il bambino è stato trovat

Gaza, tregua Israele-Hamas: Rilasciati i primi sette ostaggi. Trump: "La guerra è finita", ultime notizie - Le notizie di oggi dopo il cessate il fuoco e la tregua a Gaza tra Israele e Hamas: liberati i primi sette ostaggi israeliani come prevede l'accordo ...

Hamas libera i primi sette ostaggi israeliani - L'annuncio è stato accolto da un boato nella Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv.