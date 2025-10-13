I Pink Floyd e il cinema giovedì 16 ottobre incontro con Marco Lenzi al Vespucci-Colombo

13 ott 2025

Proseguono i consueti incontri culturali organizzati dalla Biblioteca dell'Istituto Vespucci Colombo. Giovedì 16 ottobre, alle 21 nell'Aula Magna della sede di Piazza Vigo, il musicologo Marco Lenzi terrà un incontro dal titolo “I Pink Floyd e il cinema: cronistoria di un rapporto difficile”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

