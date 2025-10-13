I pericoli che Elon Musk ci tiene nascosti | l’autopilota di Tesla attraversa corsie sbagliate aperta un’indagine
Il rapporto tra Elon Musk e le autorità regolatorie non è mai stato idilliaco. L’imprenditore sudafricano, a capo di un impero che spazia dall’automotive all’aerospazio (ora in aperto conflitto con Google su questo fronte), ha costruito la sua reputazione anche aggirando, quando non sfidando apertamente, le normative locali e statali. The Boring Company, la società di Musk dedicata alla costruzione di tunnel infrastrutturali, è accusata di quasi 800 violazioni ambientali nello stato del Nevada. Un’indagine condotta da ProPublica ha portato alla luce una serie impressionante di irregolarità: scavi effettuati senza le dovute autorizzazioni, scarico di acqua non trattata direttamente sulle strade cittadine, mancata installazione di recinzioni anti-sedimento e trasporto di detriti dai cantieri alle aree circostanti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
