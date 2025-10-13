i paesi bassi prendono il controllo di nexperia ecco il motivo

“Questi segnali minacciavano la continuità e la conservazione, sul suolo olandese ed europeo, di competenze e capacità tecnologiche fondamentali”. Questa la giustificazione adottata dal governo olandese per motivare la sua decisione di annettere Nexperia, società produttrice di semiconduttori, ma soprattutto la filiale europea della cinese Wingtech. Ragioni di sicurezza dunque, del tutto irripetibili. O, come le definisce il ministero dell’Economia, del tutto “eccezionali” necessarie dopo aver notato “segnali evidenti di gravi carenze amministrative e azioni. Per le “recenti e gravi carenze e azioni di governance” dell’azienda, l’Aia si è quindi avvalasa del Goods Availability Act, una legge che le permette di prendere il controllo di aziende in situazioni emergenziali, bloccando o annullando le operazioni che considera rischiose. 🔗 Leggi su Formiche.net

