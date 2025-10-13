Non c’è il due senza tre in B Interregionale per i New Flying Balls di coach ‘Fede’ Grandi, che espugnano Carrè 62-81 (Carnovali 19, Odah 17, Chiappelli 10, Diambo 10) e conservano immacolato il ruolino di marcia di inizio stagione. Sabato alle 20,30 si torna a Ozzano per la sfida interna contro Jadran Trieste. Turno di riposo invece per il fanalino di coda Olimpia Castello, che tornerà in campo domenica alle 18 sul campo della Virtus Padova. Terzo capitolo stagionale sui campi della serie C (girone G) e classifica che inizia ad allungarsi grazie al successo della Virtus Medicina di coach Agnoletti, che espugna il parquet del Cmo Ozzano 53-70 portandosi in testa al raggruppamento a punteggio pieno: per i gialloneri un derby da riporre in cornice grazie ai 23 punti di Morara e ai 13 di Magagnoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I New Flying Balls vincono ancora. Medicina si impone in viaggio. Chiappelli, sicurezza per Ozzano