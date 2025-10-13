I mestieri che il digitale sta cancellando | l' elenco di quelli che stanno scomparendo o lo faranno presto

Dalla carta dei registratori alla fila per entrare alle Poste: la tecnologia moltiplica la comodità e riduce i guadagni di molti piccoli lavori che un tempo erano parte integrante del tessuto sociale. Napoli cambia, si nota anche passeggiando tra le strade, entrando nei bar o nei negozi: ci sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it