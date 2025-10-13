I maschi innamorati dentro ai bar | Gianna Nannini canta a squarciagola a Mondello

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vacanze palermitane per Gianna Nannini. La leggenda toscana è stata “avvistata” ieri a pranzo a Mondello, nella trattoria "da Piero", nella piazza principale del quartiere. La cantautrice senese, 71 anni, è tornata a Palermo a distanza di un mese e mezzo dal concerto del Velodromo.“Ma lei viene. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maschi - innamorati

Cerca Video su questo argomento: Maschi Innamorati Dentro Bar