I LOVE LUCCA COMICS & GAMES a Roma
(Adnkronos) – Un evento unico, un film irripetibile, una celebrazione senza precedenti: I LOVE LUCCA COMICS & GAMES è pronto a conquistare il grande schermo con la sua anteprima ufficiale durante la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si terrà dal 15 al 26 ottobre 2025. Il film-documentario che racconta l’anima del più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: love - lucca
‘I love Italy!’, Jennifer Lopez sventola il Tricolore sul palco di Lucca
«I love Italy!»: una sfavillante Jennifer Lopez travolge Lucca
I Love Lucca Comics & Games: svelato il trailer del film che racconta la fiera
Presentato a Venezia Ecco il trailer del documentario I LOVE LUCCA COMICS & GAMES che racconta il più grande festival dedicato alle nuove forme di storytelling attraverso media diversi rivoluzionando il modo di fare cultura. Al centro non c'è solo il Vai su Facebook
Sono aperte le prevendite per I LOVE LUCCA COMICS & GAMES di Manlio Castagna, il 10, 11 e 12 novembre. Biglietti su https://iwonderpictures.it/iloveluccacomicsgames/… - X Vai su X
I LOVE LUCCA COMICS & GAMES a Roma - Un evento unico, un film irripetibile, una celebrazione senza precedenti: I LOVE LUCCA COMICS & GAMES è pronto a conquistare il grande schermo con la sua anteprima ufficiale durante la ventesima edizi ... Lo riporta adnkronos.com
Il film “I love Lucca Comics“ debutta alla Festa del Cinema di Roma - “I love Lucca Comics & Games“ è pronto a conquistare il grande schermo con la sua anteprima ufficiale alla Festa del Cinema di Roma. Da lanazione.it