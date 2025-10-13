I levrieri | eleganza velocità… e purtroppo anche sfruttamento

I levrieri sono tra l e razze canine più antiche e affascinanti del mondo: le loro raffigurazioni compaiono già nelle tombe egizie di oltre 4000 anni fa, accanto a faraoni e sovrani. Considerati cani nobili, simbolo di prestigio e potere, in epoca medievale erano riservati esclusivamente all’aristocrazia europea. Allevati per millenni come cani da caccia “a vista”, poiché non utilizzano l’olfatto come i segugi, ma individuano e raggiungono la preda con la vista e grazie alla velocità. La loro conformazione fisica li rende perfetti per inseguire lepri, gazzelle, cervi e persino predatori come volpi o lupi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it