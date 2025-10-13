I leader del mondo in Egitto per la firma sulla pace in Medio Oriente Ma Trump sta ancora parlando in Israele | Tra un po’ se ne vanno tutti…
Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha accolto oggi, intorno all’ora di pranzo, i leader internazionali giunti a Sharm el-Sheikh per partecipare alla cerimonia ufficiale di firma del «Piano di pace per il Medio Oriente», promosso dagli Stati Uniti e sostenuto da diversi attori regionali e globali. L’arrivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, era inizialmente previsto per le 14 ora locale (le 13 in Italia), subito dopo il suo intervento alla Knesset israeliana, ma subirà dei ritardi. La mattinata di Trump in Israele – tra lodi, incontri, ovazioni – si è infatti prolungata molto più del previsto. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: leader - mondo
Giorgia Meloni, nuova copertina su Time: La leader europea che può cambiare il mondo
Campioni nel business: Italia leader europeo negli articoli sportivi. Qualità e identità contro le sfide del mondo
I leader del mondo non vogliono fermare l’invasione della plastica: negoziati verso il fallimento, tra lo stop Usa e 200 lobby al tavolo
Il film "Barbie" racconta il Girl Power, ma nel mondo reale le donne leader restano una minoranza. A spiegarlo è l'imprenditrice Maria Cristina Squarcialupi, nella nuova puntata di Like a Pro(f) Vai su Facebook
Il #Nobel per la Pace a Maria Corina #Machado, leader dell’opposizione al regime venezuelano di Maduro, è una notizia che riempie di speranza chiunque nel mondo si batte, come lei, per la libertà del proprio paese. - X Vai su X
I leader del mondo in Egitto per la firma sulla pace in Medio Oriente. Ma Trump è ancora in Israele: «Tra un po’ se ne vanno tutti…» - Il prolungamento degli impegni a Gerusalemme fa slittare il summit per la pace voluto dallo stesso leader Usa. open.online scrive
Tregua Gaza, Trump è arrivato in Israele. Poi vertice in Egitto per la firma dell'accordo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tregua Gaza, Trump è arrivato in Israele. Scrive tg24.sky.it