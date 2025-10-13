I leader del mondo in Egitto per la firma sulla pace in Medio Oriente Ma Trump sta ancora parlando in Israele | Tra un po’ se ne vanno tutti…

Open.online | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha accolto oggi, intorno all’ora di pranzo, i leader internazionali giunti a Sharm el-Sheikh per partecipare alla cerimonia ufficiale di firma del «Piano di pace per il Medio Oriente», promosso dagli Stati Uniti e sostenuto da diversi attori regionali e globali. L’arrivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, era inizialmente previsto per le 14 ora locale (le 13 in Italia), subito dopo il suo intervento alla Knesset israeliana, ma subirà dei ritardi. La mattinata di Trump in Israele – tra lodi, incontri, ovazioni – si è infatti prolungata molto più del previsto. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leader - mondo

Giorgia Meloni, nuova copertina su Time: La leader europea che può cambiare il mondo

Campioni nel business: Italia leader europeo negli articoli sportivi. Qualità e identità contro le sfide del mondo

I leader del mondo non vogliono fermare l’invasione della plastica: negoziati verso il fallimento, tra lo stop Usa e 200 lobby al tavolo

leader mondo egitto firmaI leader del mondo in Egitto per la firma sulla pace in Medio Oriente. Ma Trump è ancora in Israele: «Tra un po’ se ne vanno tutti…» - Il prolungamento degli impegni a Gerusalemme fa slittare il summit per la pace voluto dallo stesso leader Usa. open.online scrive

leader mondo egitto firmaTregua Gaza, Trump è arrivato in Israele. Poi vertice in Egitto per la firma dell'accordo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tregua Gaza, Trump è arrivato in Israele. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Leader Mondo Egitto Firma