I leader del mondo in Egitto per la firma sulla pace in Medio Oriente Ma Trump sta ancora parlando in Israele | Tra un po’ se ne vanno tutti…

Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha accolto oggi, intorno all’ora di pranzo, i leader internazionali giunti a Sharm el-Sheikh per partecipare alla cerimonia ufficiale di firma del «Piano di pace per il Medio Oriente», promosso dagli Stati Uniti e sostenuto da diversi attori regionali e globali. L’arrivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, era inizialmente previsto per le 14 ora locale (le 13 in Italia), subito dopo il suo intervento alla Knesset israeliana, ma subirà dei ritardi. La mattinata di Trump in Israele – tra lodi, incontri, ovazioni – si è infatti prolungata molto più del previsto. 🔗 Leggi su Open.online