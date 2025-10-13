I lavori all’ex Calzaturificio Borri Sì a un piano ridimensionato Obiettivo | salvare i fondi Pnrr

BUSTO ARSIZIO (Varese) Percorrendo via Zappellini, è possibile vedere il risultato dell’intervento di riqualificazione delle vecchie carceri ottocentesche, avviato nel novembre 2023. Un recupero che per anni sembrava destinato a rimanere nel cassetto, invece è realtà ed entro fine anno l’edificio sarà inaugurato, con la sua nuova funzione culturale. Ora torna al centro dell’attenzione la riqualificazione dell’ex Calzaturificio Borri (dal 2000 di proprietà comunale), attesa da tempo: dopo ritardi e problemi con l’impresa che si era aggiudicata in precedenza l’appalto, poi revocato dall’amministrazione comunale (con conseguente contenzioso) sembra aver trovato la strada giusta, con un progetto ridimensionato rispetto al precedente, vincolato ai tempi del Pnrr, che non sarebbero stati rispettati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

