I Gorillaz  a Trieste  25 luglio 2026

In attesa del nuovo album The Mountain, la band virtuale Gorillaz torna sul palco per festeggiare 25 anni di carriera con The Mountain Tour che farà tappa anche a Trieste, Piazza Unità d’Italia il 25 luglio 2026 con uno show imperdibile. Pionieri del concetto di band virtuale, nati dalla mente visionaria di Damon Albarn e dall’estro grafico di Jamie Hewlett, hanno ridefinito i confini tra musica, arte e animazione, dando vita a un universo narrativo unico nel panorama musicale. Sul palco, a prendere vita saranno come sempre 2D (voce), Murdoc Niccals (basso), Russel Hobbs (batteria) e Noodle (chitarrista giapponese). 🔗 Leggi su Udine20.it
