I Gorillaz  a Trieste  25 luglio 2026

In attesa del nuovo album  The Mountain, la band virtuale  Gorillaz  torna sul palco per festeggiare 25 anni di carriera con  The Mountain Tour  che farà tappa anche a  Trieste, Piazza Unità d’Italia  il  25 luglio 2026  con uno show imperdibile. Pionieri del concetto di band virtuale, nati dalla mente visionaria di  Damon Albarn  e dall’estro grafico di  Jamie Hewlett, hanno ridefinito i confini tra musica, arte e animazione, dando vita a un universo narrativo unico nel panorama musicale. Sul palco, a prendere vita saranno come sempre  2D  (voce),  Murdoc Niccals  (basso),  Russel Hobbs  (batteria) e  Noodle  (chitarrista giapponese). 🔗 Leggi su Udine20.it

