I giovedì della lettura all’Archivio di Stato di Avellino la presentazione della collana editoriale degli Studi Storici Sarnesi
Giovedì 16 ottobre prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”. In tale occasione si presenterà la collana editoriale degli Studi Storici Sarnesi. La manifestazione verrà introdotta da Lorenzo Terzi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: gioved - lettura
Dopo la pausa estiva, riprendono gli incontri del Gruppo di lettura. Da giovedi 16 ottobre alle 18,30 e successivamente ogni terzo giovedi del mese, ci ritroveremo presso la nostra sede in via Martiri della libertà, 25 a S. Maria del piano. #theangelsvalparma #v - facebook.com Vai su Facebook