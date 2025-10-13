I giovedì della lettura all’Archivio di Stato di Avellino la presentazione della collana editoriale degli Studi Storici Sarnesi

Giovedì 16 ottobre prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”. In tale occasione si presenterà la collana editoriale degli Studi Storici Sarnesi. La manifestazione verrà introdotta da Lorenzo Terzi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

