I giornalisti dell’agenzia Dire proclamano lo sciopero | Stipendi dilazionati e nessuna certezza sui versamenti

L’assemblea dei redattori e il comitato (cioè la rappresentanza sindacale) dell’agenzia Dire hanno proclamato una nuova giornata di sciopero per oggi, lunedì 13 ottobre, dopo quelle dei mesi scorsi. I giornalisti dell’agenzia di stampa incrociano le braccia per denunciare “l’ insostenibile condizione economica di lavoratrici e lavoratori, tra stipendi a singhiozzo o percepiti a rate, e per avere risposte concrete e rapide dalla proprietà e dalle istituzioni”. “Dopo i licenziamenti del dicembre 2023 e le sospensioni di gennaio 2024, per le quali le giornaliste e i giornalisti devono ancora ricevere parte dello stipendio – si legge nel comunicato del comitato – per i salari di luglio e agosto 2025 i dipendenti stanno di nuovo subendo la prassi inaccettabile di pagamenti dilazionati su più mesi, a causa della situazione economico-finanziaria precaria dell’azienda, così come avvenuto per gennaio e febbraio di quest’anno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

