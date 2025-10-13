I Filopatridi tra ghiaccio e premi Mille euro per due studentesse

Il continente di ghiaccio, l’Antartide, i cambiamenti ai quali il clima del pianeta sta andando incontro e il ruolo delle donne nel mondo scientifico, a partire proprio dalla sua partecipazione a una missione scientifica internazionale in Antartide. Sono stati i temi trattati dalla professoressa Elena Ioli alla Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone nella prima conferenza dell’anno accademico 2025-206. Ha detto la professoressa Elena Ioli: "Il clima della Terra dipende da una fitta rete di relazioni e scambi fra il Sole, la superficie del nostro pianeta, i suoi oceani, l’atmosfera, la biosfera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I Filopatridi tra ghiaccio e premi. Mille euro per due studentesse

In questa notizia si parla di: filopatridi - ghiaccio

I Filopatridi tra ghiaccio e premi. Mille euro per due studentesse - Il continente di ghiaccio, l’Antartide, i cambiamenti ai quali il clima del pianeta sta andando incontro e il ruolo delle donne nel mondo scientifico, a partire proprio dalla sua partecipazione a una ... Riporta msn.com