I ducali sono più cinici Matelica resta a digiuno

Matelica 0 Urbino 1: Ginestra, Uncini, Merli, D’Angelo (1’ st Tempestilli), Mengani N. (1’ st Bianchi), Bucari, Sfasciabasti, Caleir Vilson, Cornero, Pedrini, Mengani E. (32’ st Carsetti). All. Ciattaglia. URBINO: Bartolini, Nisi, Boccioletti, Vagnarelli (15’ st De Sanctis), Pedinelli, Tamagnini (36’ st Bellucci), Cusimano, Morelli (15’ st Fiorani), Altobello (29’ st Palazzi), Natale, Sciamanna (38’ st Eco). All. Mariani. Arbitro: Ballarò di Pesaro. Rete: 45’ st Fiorani. Note: angoli 4-4, ammoniti D’Angelo, Bucari, Pedrini, Merli, Morelli. Spettatori 300 circa. Mentre il tabellone luminoso, a bordo campo, si accendeva per indicare 3’ di recupero, l’ Urbino trovava l’affondo decisivo sulla sinistra: tiro secco di Eco, pallone sul palo e poi in area, dove Fiorani infilava la ribattuta anticipando tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

