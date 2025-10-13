I delfini si stanno ammalando di Alzheimer a causa del cambiamento climatico

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre più delfini si stanno spiaggiando in Florida a causa di una degenerazione cerebrale simile all’Alzheimer umano. L'insorgenza della malattia è legata alle tossine prodotte dalla fioritura di alghe tossiche causate dal riscaldamento delle acque. Si tratta di neurotossine dannose anche per l’uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

