I dati definitivi dell' affluenza

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adesso ci sono i dati definitivi: in provincia di Arezzo hanno votato il 47,77 per cento degli aventi diritto al voto. Nelle precedenti consultazioni era stato toccato il 64,60 per cento. Ecco i dati Comune per Comune. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dati - definitivi

Immissioni in ruolo funzionari (ex DSGA) 2025/26: sono 824, di cui 698 da concorso ordinario. TABELLA (dati definitivi)

Continuità didattica sostegno, 45.000 i supplenti confermati per l’a.s. 2025/26. DATI DEFINITIVI

dati definitivi affluenzaElezioni in Toscana, crollo dell'affluenza: 47,7%. I dati per provincia - 922 sezioni elettorali che erano state allestite nella regione ... lanazione.it scrive

dati definitivi affluenzaElezioni regionali Toscana: affluenza, come è andata fin qui? Forte calo - Ecco i dati delle grandi città toscane nella rilevazione dell’affluenza delle 12 ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Dati Definitivi Affluenza