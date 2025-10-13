I custodi del mare | per una nuova politica della pesca sostenibile convegno martedì 14 ottobre

ROMA – Martedì 14 ottobre, a partire dalle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “I custodi del mare: per una nuova politica della pesca sostenibile – Pescatori, istituzioni e territori a confronto”. Interviene il segretario di presidenza, Francesco Battistoni. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “I custodi del mare: per una nuova politica della pesca sostenibile”, convegno martedì 14 ottobre

Leggi anche questi approfondimenti

Domenica 19 ottobre prima presentazione per il nuovo libro del prof Paolo Fantozzi: "I custodi del mare. Storie e leggende dell'arcipelago toscano", illustrato da Silvia Talassi. Appuntamento alle 15 presso Villa La Principessa a Lucca, durante la rassegna let - facebook.com Vai su Facebook

Custodi di storie. Hortis in movimento: una storia che trasloca Lunedì 13 ottobre 2025, ore 17.00 Biblioteca Hortis, via Madonna del Mare 13 Ingresso libero https://comune.trieste.it/it/novita-227102/comunicati-227104/custodi-di-storie-lunedi-13-otto - X Vai su X

“I custodi del mare: per una nuova politica della pesca sostenibile”, convegno martedì 14 ottobre - Martedì 14 ottobre, a partire dalle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno "I custodi del mare: per ... Come scrive lopinionista.it

Concluso il progetto 'Montecorice. Custodi del mare' - Custodi del mare', il contenitore di eventi ed incontri promosso dal Comune di Montecorice, diretto dalla Cyclopes srl e finanziato dalla Regione Campania ... Segnala ansa.it

A Montecorice ecco 'I Custodi del mare' - Montecorice è una località cilentana ricca di suggestioni storiche e di bellezze paesaggistiche, che ha la biodiversità tipica del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, una ... Segnala ansa.it