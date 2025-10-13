I caregiver come libri ' viventi' con una storia da raccontare | un pomeriggio di ascolto

Ferraratoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I caregiver come libri in carne e ossa con una storia da raccontare. E' questa l'idea a cui di ispira l'iniziativa della ‘Biblioteca vivente dei caregiver familiari’, che sabato 18 ottobre, alle 15.30 alle 18.30, sarà ospitata dalla Sala della Musica (via Boccaleone), in occasione del Counseling. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

